Валлетта, Мальта, 6 декабря, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Новым генеральным секретарем ОБСЕ стал экс-глава МИД Турции и экс-постпред страны при ООН Феридун Синирлиоглу. Об этом сообщил председатель объединения и министр иностранных дел Мальты Ян Борг в соцсети X.

Global Look Press/Li Muzi/Xinhua

Члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе утвердили четырёх новых руководителей на следующие пять лет. Также отмечается, что бюро по демократическим институтам и правам человека возглавила экс-сотрудник МИД Греции Мария Телалян, постпред Нидерландов при ОБСЕ Кристоф Камп занял пост верховного комиссара по делам национальных меньшинств, а представителем организации по вопросам СМИ стал руководитель миссии ОБСЕ в Сербии Ян Браатху.

Заседание министров иностранных дел стран ОБСЕ состоялось 5 декабря на Мальте.

Как передавало ИА Регнум, впервые после начала специальной военной операции на Украине в страну ЕС поехал глава российской дипломатии Сергей Лавров. Во время заседания он заявил о бесполезности ОБСЕ, а также указал на гробовое молчание организации в отношении действий Киева.

Глава МИД РФ также отметил, что обвинения со стороны ОБСЕ в агрессии не обоснованы, так как США напали на Россию руками украинского режима, ведут войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать российскую территорию дальнобойными вооружениями и напрямую участвуют в подготовке этих обстрелов.