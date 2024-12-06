Москва, 6 декабря, 2024, 17:36 — ИА Регнум. На ярмарке интеллектуальной литературы non/fictioN26 состоялась торжественная презентация международной литературной премии в области фантастики «История будущего». Она прошла в необычном формате дискуссии.

Премия «История Будущего»

Участие в мероприятии приняли генеральный директор и генеральный продюсер анимационной компании «Ярко» Альбина Мухаметзянова, заслуженный деятель искусств РФ, председатель жюри премии «История будущего» Андрей Геласимов и генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Модератором выступил ответственный секретарь премии исследователь фантастики Сергей Шикарев.

Спикеры обсудили воплощение фантастических вселенных на экране и отсутствие в современном отечественном кинематографе качественных научно-фантастических фильмов. Они отметили, что для производства качественной продукции необходимы яркая идея, хороший литературный слог, интересные сценарные ходы, которые могут сделать фильм бюджетным не в ущерб качеству.

Эксперт в детском медиаконтенте Альбина Мухаметзянова отметила, что в настоящее время ощущается огромная потребность не только в литературе, но и в хороших фантастических фильмах и анимационных картинах.

«Хороший кейс из фантастики за последнее время — это «Сто лет тому вперед», он собрал 1,5 млрд рублей в прокате и входит в пятерку самых кассовых фильмов года. Должна быть востребованная история, которая затронет людей, на широкую аудиторию. Для новых идей и необходима премия «История будущего», — подчеркнула Мухаметзянова.

Участники презентации призывают писателей не отказываться от пользования нейронными сетями. Андрей Геласимов отметил, что искусственный интеллект можно применить так же, как писатель использует интернет для сбора информации: «Пользуйтесь нейронками! Они дадут вам достаточно обширный материал для того, чтобы его можно было отразить в книге».

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев поделился опытом использования ИИ в литературной работе: «Мы делали большой проект на основе чата GPT и других нейросетей. Создали качественный синопсис книги, персонажей, сюжет». По его словам, на это ушло около двух недель, а после коллеги из киноиндустрии смогли по этому синопсису сделать видеопромо будущего сериала.

Капьев добавил, что в итоге получился настолько качественный продукт, что представители киноиндустрии собираются идти защищать этот сериал перед запуском кинопроизводства. «Конечно, нейронки не заменяют работу человека, но важно не отказываться от высокотехнологичной помощи», — заключил спикер.

Андрей Геласимов, отвечая на провокационный вопрос из зала о том, что современная фантастика непредставима без сценария гибели человечества, подчеркнул, что поэтому и необходимо создать премию, которая бы поощряла авторов позитивной фантастики. «Действительно, огромная часть современной фантастики с подачи заокеанских коллег вся ушла в тему постапокалипсиса. Легко выстроить конфликт, когда есть мегазлодей и антагонист», — сказал Геласимов.

В качестве примера Геласимов привел роман Ричарда Моргана и одноименный сериал «Видоизмененный углерод», где конфликт произведения построен без уничтожения человечества.

Сергей Шикарев подчеркнул, что одна из задач премии — это поощрение авторов, которые пишут именно научную фантастику: «Также для премии важны произведения, преисполненные технооптимизмом. Сегодня, когда в фантастике преобладают картины мрачного будущего, особенно важно увидеть грядущее в более жизнерадостных тонах».

Учредителем премии «История будущего» выступил фонд содействия развитию научных, просветительских и коммуникационных инициатив «Атом» под эгидой государственной корпорации «Росатом». Она будет присуждаться по трем номинациям: «Лучший рассказ», «Лучший рассказ для детей и подростков» и «Лучший рассказ на иностранном языке».