Минск, 6 декабря, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Угроза со стороны Польши и Литвы, где концентрируются силы НАТО, беспокоит Белоруссию больше, чем конфликт на Украине. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко 6 декабря по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нас очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно на наших границах, особенно со стороны Польши и Литвы — соседних государств. Мы оцениваем это как опасность, ещё большую, чем со стороны воюющей Украины», — сказал Лукашенко на церемонии подписания совместных документов с Россией.

По его словам, войска, в состав которых входят не только поляки и литовцы, но и военные из других стран НАТО, включая Германию, находятся «уже в пятнадцати километрах» от белорусской границы.

Оттуда рукой подать до Белоруссии, и это настораживает. Силы альянса представляют угрозу совместной воинской группировке вооружённых сил, констатировал Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря президенты России и Белоруссии подписали договор о гарантиях безопасности между странами по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Минске.

Российский президент Владимир Путин прибыл в Минск для участия в указанном заседании. Мероприятие приурочили к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.