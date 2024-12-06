Минск, 6 декабря, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия приняли документ об отмене роуминга с 1 марта 2025 года. Об этом стало известно по итогам заседания Высшего Государственного совета Союзного государства.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Новые правила вступят в силу уже с 1 марта 2025 года», — отметил ранее президент России Владимир Путин.

Этого добьются за счёт введения комфортных тарифов — близких к действующим в домашней сети. Абоненты получат не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 гигабайт передачи данных в месяц.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3933863" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президенты России и Белоруссии подписали межгосударственные договора

Отмену роуминга Россия и Белоруссия обсуждали не один год. В июле 2017 года в Госдуму внесли соответствующий законопроект. Авторы этой инициативы подчёркивали, что отмена роуминга положительно скажется на интеграционном процессе.

Как передавало ИА Регнум, в начале ноября Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил несколько десятков документов, в том числе резолюцию об отмене роуминга. Название документа — «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства».