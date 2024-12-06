Минск, 6 декабря, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Ракетные системы, подобные «Орешнику» по силе сопоставимы с ядерным оружием. Об этом 6 декабря по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске заявил президент России Владимир Путин.

ИА Регнум

При этом, указал глава государства, оружием массового поражения они не являются.

Российский лидер отметил, что самой главной особенностью «Орешника» является то, что он достигает результатов не посредством мощи, а за счёт точности.

«Второе — в случае группового применения одного, двух, трёх комплексов по силе удара оно является таким же, как ядерное, но не заражает местность и не имеет никаких радиационных последствий», — уточнил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил о применении ракетной системы «Орешник» для удара по объекту ВПК Украины в Днепропетровске вечером 21 ноября в обращении к гражданам и военнослужащим.

Президент сообщил, что новый комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. В то же время эта боевая система не является оружием массового поражения, так как она высокоточная и не несёт ядерный заряд. Российский лидер назвал заявление о применении нового ракетного комплекса «достаточно ясным и понятным».

Он добавил, что десятки саморазделяющихся боевых блоков способны атаковать цель со скоростью порядка 3 км/с. При этом температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. По словам Путина, всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль.

Его разработка велась в строжайшем секрете. Ракета развивает скорость около 2–3 км в секунду, что позволяет ей быть неуязвимой для всех существующих систем ПВО в мире. Эту гиперзвуковую ракету можно оснастить ядерной «начинкой», отмечали эксперты.

«Орешник» уже запустили в серийное производство. Президент РФ 6 декабря заявил, что во второй половине 2025 года по мере наращивания выпуска ракетный комплекс можно будет разместить в Белоруссии. Кроме того, перед размещением надо будет определить минимальную дальность этих комплексов, отметил российский лидер. Он добавил, что затраты на размещение «Орешника» в Белоруссии будут минимальными.