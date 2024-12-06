Минск, 6 декабря, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Военно-политическое руководство Белоруссии самостоятельно будет принимать решения, по каким объектам наносить удары российским ракетным комплексом «Орешник», заявил президент России Владимир Путин по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам главы государства, «Орешник» может быть размещён на территории Белоруссии во второй половине 2025 года.

«Объекты поражения «Орешником» с территории Белоруссии у вероятного противника будет определять военно-политическое руководство Минска», — также отметил российский лидер.

Путин добавил, что затраты на размещение «Орешника» в Белоруссии будут минимальными, так как эти комплексы будут поступать в Белоруссию параллельно с получением их российскими военными.

Как передавало ИА Регнум, Путин впервые заявил о применении ракетной системы «Орешник» для удара по объекту ВПК Украины в Днепропетровске вечером 21 ноября в обращении к гражданам и военнослужащим. Позже он сообщил, что «Орешник» запущен в серийное производство.

Разработка «Орешника» велась в строжайшем секрете. Ракета развивает скорость около 2–3 км в секунду, что позволяет ей быть неуязвимой для всех существующих систем ПВО в мире. Эту гиперзвуковую ракету можно оснастить ядерной «начинкой», отмечали эксперты.