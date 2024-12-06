Белоруссия сама будет решать, какие объекты поражать «Орешником»
Минск, 6 декабря, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Военно-политическое руководство Белоруссии самостоятельно будет принимать решения, по каким объектам наносить удары российским ракетным комплексом «Орешник», заявил президент России Владимир Путин по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.
По словам главы государства, «Орешник» может быть размещён на территории Белоруссии во второй половине 2025 года.
«Объекты поражения «Орешником» с территории Белоруссии у вероятного противника будет определять военно-политическое руководство Минска», — также отметил российский лидер.
Путин добавил, что затраты на размещение «Орешника» в Белоруссии будут минимальными, так как эти комплексы будут поступать в Белоруссию параллельно с получением их российскими военными.
Как передавало ИА Регнум, Путин впервые заявил о применении ракетной системы «Орешник» для удара по объекту ВПК Украины в Днепропетровске вечером 21 ноября в обращении к гражданам и военнослужащим. Позже он сообщил, что «Орешник» запущен в серийное производство.
Разработка «Орешника» велась в строжайшем секрете. Ракета развивает скорость около 2–3 км в секунду, что позволяет ей быть неуязвимой для всех существующих систем ПВО в мире. Эту гиперзвуковую ракету можно оснастить ядерной «начинкой», отмечали эксперты.