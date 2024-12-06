Минск, 6 декабря, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, говоря о характеристиках новейшей ракеты «Орешник», отметил, что чем меньше дальность её полёта, тем мощность боевой части больше. Об этом он заявил 6 декабря по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

Владимир Смирнов/ТАСС

Кроме того, он перечислил отличительные черты этой ракетной системы. Президент отметил, что самой главной особенностью «Орешника» является то, что оружие достигает результатов не посредством мощи, а за счёт точности.

Помимо этого, Путин подчеркнул, что применение нескольких таких ракет сопоставимо с ударом ядерным вооружением, но без радиационного заражения.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря, по итогам заседания Высшего госсовета, президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина разместить «Орешник» на белорусской территории. Глава республики также выразил мнение, что в случае такого решения Минск должен самостоятельно выбирать возможные цели.

28 ноября Путин заявил, что в России началось серийное производство «Орешника». Он рассказал, что блоки ракеты могут атаковать цель со скоростью порядка 3 км/с, а также способны поражать объекты, имеющие хорошую защищённость и расположенные на большой глубине. Он добавил, что всё находящееся в эпицентре взрыва после удара «Орешником» превращается в пыль.