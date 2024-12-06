Санкт-Петербург, 6 декабря, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Петербургское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало, что в аэропорту Пулково завышают тарифы на парковку автомобилей. Об этом сообщили на официальном сайте службы.

Александр Демьянчук/ТАСС

Отмечается, что после многочисленных жалоб на чрезмерно высокие цены парковки УФАС провело проверку, которая показала, что в 2024 году аренда одного парковочного места без каких-либо объективных причин увеличилась вдвое. Служба признала действия управления аэропорта нарушением закона «О защите конкуренции».

«ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (аэропорт Пулково) выдано предписание — в течение 20 календарных дней с даты получения настоящего предписания установить экономически обоснованные цены на услуги аренды парковочного места», — говорится в заявлении.

Как ранее передавало ИА Регнум, московское управление ФАС провело проверку в международном аэропорту Внуково на предмет нарушения антимонопольного законодательства из-за высоких цен на бутилированную питьевую воду. Сообщалось, что на территории Внуково минимальная цена на бутылку объёмом 0,5 л составила 150 рублей, тогда как в магазинах за его пределами стоимость варьируется от 30 до 70 рублей.