Минск, 6 декабря, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 декабря в Минске подписали Договор о формировании объединённого рынка электроэнергии двух стран.

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Церемония прошла по завершении заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Российский лидер ранее заявил, что взаимодействие Москвы и Минска в энергетической области углубляется, а создание единого рынка электроэнергии позволит снизить цены для конечных потребителей.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Кремля ранее сообщала, что в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства и двусторонней встречи Путина и Лукашенко будет принят ряд конкретных решений по экономическим вопросам, в том числе по созданию объединённого рынка электроэнергии, противодействию незаконному импорту товаров, введению единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи.

Лукашенко ранее отмечал, что тема единого энергетического рынка — самый крупный вопрос в отношениях Минска и Москвы, требующий урегулирования. 29 июля Путин поручил подписать договор о формировании объединённого рынка электроэнергии Союзного государства.

Также по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Минске главы государств подписали договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией.