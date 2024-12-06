Москва, 6 декабря, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Информация о запрете на ввоз абхазских мандаринов не соответствует действительности, сообщили 6 декабря журналистам в Россельхознадзоре.

Донат Сорокин/ТАСС

«Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии», — заявили в ведомстве.

Ранее о том, что Россия якобы ограничила ввоз мандаринов из Абхазии, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба. Поводом, по его словам, стало решение санитарных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря депутаты парламента Абхазии отказались ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, послужившее поводом для массовых протестов в республике. Документ предусматривал преференции для российского бизнеса при реализации инвестиционных проектов в Абхазии.

Протесты в столице Абхазии Сухуме начались в середине ноября. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступали против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требовали отставки президента.

На тот момент занимавший пост президента страны Аслан Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения. 19 ноября глава государства дал согласие на свою отставку и написал заявление.

Министр юстиции Абхазии Анри Барциц заявил, что западные спецслужбы финансово поддерживали определённые неправительственные организации в Абхазии для дестабилизации ситуации в республике.