Симферополь, 6 декабря, 2024, 17:00 — ИА Регнум. В Херсонской области вынесли приговор гражданину Украины, обвиняемому в шпионаже в пользу Украины. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Генеральная прокуратура РФ

Суд установил, что фигурант в марте 2022 года добровольно собирал данные о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава Вооружённых сил России в Новой Каховке. Затем через мессенджер мужчина передал их представителю Службы безопасности Украины (СБУ).

Задержание подозреваемого провели сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. Дело слушалось в Херсонском областном суде.

37-летнего украинца признали виновным в шпионаже и приговорили к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря Верховный суд Крыма приговорил жителя Феодосии Владислава Афанасьева к 15 годам колонии строгого режима за госизмену. По данным следствия, летом 2022 года он перевёл деньги в адрес специального фонда, оказывающего поддержку украинской армии. В прошлом году мужчина собрал и отправил минобороны Украины фотографии и координаты мест дислокации военных кораблей Черноморского флота в Феодосии.

2 декабря Краснодарский краевой суд признал виновным в государственной измене и приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Ялты, который передал украинской стороне данные о вылете из Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения.