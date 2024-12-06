Нью-Йорк, США, 6 декабря, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск потратил более 250 млн долларов на финансирование предвыборной кампании избранного президента США Дональда Трампа, пишет американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на соответствующие документы.

Global Look Press/Jen Golbeck/Keystone Press Agency

«Илон Маск, самый богатый человек в мире, потратил более четверти миллиарда долларов в последние месяцы предвыборной кампании этого года, чтобы помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах. Эта сумма составляет лишь малую часть состояния Маска. Но тем не менее это ошеломляющая сумма от одного спонсора, который теперь играет определённую роль в формировании следующей администрации», — указано в публикации.

При этом авторы отметили, что точные расходы Маска на кампанию Трампа не известны. Они высказали предположение, что реальные траты бизнесмена так и не будут названы официально.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября в США прошли 60-е президентские выборы. Победу одержал Трамп.

Маск публично поддержал Трампа в предвыборной гонке после покушения на последнего в Пенсильвании. Предприниматель назвал экс-президента США «таким же крутым», как 26-й президент Теодор Рузвельт. Также он отмечал, что победа конкурента Трампа Камалы Харрис на выборах может стать концом демократии в США.

19 сентября Маск обвинил действующие власти США в избыточной цензуре. До этого он объяснил переезд штаб-квартиры принадлежащей ему компании X из Калифорнии в Техас стремлением властей Калифорнии запретить свободу слова.

После победы на выборах Трамп назвал Маска и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами главами будущего нового министерства государственной эффективности. Маск назвал своё назначение «угрозой для бюрократии».