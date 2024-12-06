Минск, 6 декабря, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Минске подписали договор о гарантиях безопасности между странами. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Григорий Сысоев/РИА Новости Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства

Также опубликованы кадры, на которых видно, как главы государств ставят подписи под документами. В этот момент президенты также ведут диалог.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3933849" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президенты России и Белоруссии подписали межгосударственные договора

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря Владимир Путин прибыл в Минск для участия в указанном заседании. Мероприятие было приурочено к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства. Кроме того, в столицу Белоруссии также прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На заседании в Минске Владимир Путин отметил, что гарантии безопасности между РФ и Белоруссией предполагают задействование всех сил, в том числе российского ядерного оружия. Александр Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что Москва и Минск выходят на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества в военной сфере.