Тирасполь, 6 декабря, 2024, 17:26 — ИА Регнум. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) вводится чрезвычайное экономическое положение из-за ситуации в области энергетики, сообщила пресс-служба президента республики Вадима Красносельского.

РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава республики заслушал доклады ведомств о готовности к возможному отсутствию газоснабжения, сказано в сообщении.

«Красносельский помимо прочего поручил подготовить помещения для обогрева граждан, оказавшихся в сложной ситуации. Обязательно должны быть предусмотрены обеды в пунктах обогрева. По завершении многочасового совещания членами совета безопасности принято единогласное решение о целесообразности введения в Приднестровье чрезвычайного экономического положения», — говорится в сообщении.

Глава Приднестровья также призвал власти Молдавии не спекулировать на теме поставок газа.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря премьер-министр Молдавии Дорин Речан обратился к парламенту страны на фоне кризиса в энергетике и роста тарифов и призвал ввести режим чрезвычайного положения в сфере энергетики, а также отправить в отставку министра энергетики страны Виктора Парликова, генерального директора Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета «Молдовагаза» Сергея Тофилата.

Речан также распорядился увеличить возможности импорта электроэнергии и газа из соседних стран, в частности, подготовиться к сценарию взаимоподключений к линиям электропередачи высокого напряжения Румынии.

В октябре 2021 года «Газпром» согласился продлить контракт на поставку газа в Молдавию на пять лет при условии погашения долга за топливо и своевременных платежей. В сентябре 2023 года правительство Молдавии выразило готовность перечислить холдингу 8,6 млн долларов, а остальную сумму предложило списать.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплаты долга за ранее поставленный газ на общую сумму 700 млн евро. При этом власти республики по-прежнему готовы «признать» лишь 9 млн евро долга, напомнил эксперт.

Речан 28 ноября заявил, что страна не намерена выплачивать «Газпрому» указанную задолженность. По его утверждению, российский холдинг предпринял попытку связать дальнейшие поставки с «выплатой несуществующего долга».