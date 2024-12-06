Москва, 6 декабря, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Актрису Лию Ахеджакову в известном новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» предложили заменить на заслуженную артистку России Елизавету Боярскую. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на инициативу официального представителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Елены Крайт.

х/ф"Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975)

По данным канала, 86-летнюю Ахеджакову, которая неоднократно высказывалась в поддержку ВСУ и осуждала проведение специальной военной операции, предложили заменить другой актрисой с помощью технологии дипфейк.

Персонажа Ахеджаковой невозможно «вырезать» из фильма, а традиции ежегодного показа «Иронии судьбы» 31 декабря по телевидению уже 30 лет, отметили авторы.

Поводом для инициативы стала фраза украинских националистов «Слава Украине!» (внесена Минюстом РФ в перечень нацистских), произнесённая артисткой на спектакле в Лос-Анджелесе, сказано в сообщении.

«После такой откровенной поддержки ВСУ смотреть на актрису в культовой новогодней комедии, под которую все режут салатики и ждут речи президента с боем курантов, по меньшей мере неприятно, особенно родственникам или знакомым тех, кто на СВО», — заявил глава ФПБК Виталий Бородин.

В интервью с главным редактором ИА Регнум, членом Совета по правам человека Мариной Ахмедовой Бородин ранее заявил, что Лия Ахеджакова — предательница и представительница «пятой колонны». По словам главы ФПБК, он бы не стал жалеть, если бы артистку отправили в тюрьму. Бородин также напомнил, что в ходе украинского конфликта гибнут российские граждане, в том числе дети, а актриса в это время желает смерти российским военнослужащим.