Москва, 6 декабря, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Вечеринка Made in Russia состоялась в московском ресторане «Рыба мечты». На мероприятии представили российские косметические бренды, которые вышли на рынок в уходящем году. Гости отметили высокое качество отечественной продукции, а также обсудили инновации, которые Россия внедряет в косметической отрасли.

SEAHAVA

Организатором вечера выступил российский бренд SEAHAVA, который специализируется на создании натуральных уходовых средств для тела. Мероприятие прошло при поддержке Российского отраслевого союза производителей и предпринимателей (РОСПП), объединяющего отечественные компании во всех регионах страны.

«Сегодняшний день — это подведение итогов уходящего года, презентация российских брендов, которые вышли на рынок и заявили о себе. В настоящее время наши производители не только не уступают зарубежным брендам, но и во многом превосходят их», — сказала президент РОСПП Римма Вагапова.

Вагапова отметила, что на мероприятии представили ряд отечественных инноваций, которые можно назвать мировыми новинками. По её словам, это показатель того, что Россия задает тренды создания косметической продукции.

«Российская косметика привлекает внимание стран БРИКС благодаря высокому качеству, уникальным формулам на основе натуральных ингредиентов и доступным ценам, что делает её востребованной на международной арене», — отметила также основатель российского бренда SEAHAVA Инна Богомолова.

SEAHAVA Эльвира Янковская, Хвича

Гостями вечеринки Made in Russia стали известные медийные персоны, в том числе Ирина Салтыкова, Бьянка, Алена Водонаева, Юлия Ковальчук, Кирилл Туриченко и другие. Ведущим вечера выступил звезда «Русского радио» Максим Привалов.

«Прекрасно, что появляются новые бренды российской косметики, одежды. И я с радостью ношу работы наших дизайнеров. Например, сегодня на мне и платье, и босоножки, и серьги российского производства. Косметикой я пользуюсь корейской и от Сеймура Алиева», — подчеркнула Бьянка.

«Сейчас золотое время, когда наступил рассвет российских брендов, и это очень правильно, и давно должно было произойти, — также рассказал Кирилл Туриченко. — Сегодня то время, когда дизайнеры, косметические бренды могут проявить себя. И всё, что в России производят, очень достойное».

Каждому приглашенному организаторы вручили бьюти-бокс, объединивший образцы продукции.

Акцент на теме «Made in Russia» был сделан не только в обсуждаемых вопросах и презентуемых брендах. Гостей ресторана «Рыба мечты» угощали морскими деликатесами с Дальнего Востока, а также винами от ведущих российских виноделов.