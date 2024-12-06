Москва, 6 декабря, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Евгений Гор, которого мобилизовали во временно контролируемом Киевом городе Запорожье, сдался в плен российским войскам в Курской области. Об этом сообщила 6 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

Павел Лисицын/РИА Новости

Командир взвода младший лейтенант ВСУ уточнил, что до начала специальной военной операции работал на Запорожской АЭС в Энергодаре. В сентября 2022 года он переехал в Запорожье, где через два месяца его насильно мобилизовали.

«У меня на тот момент была, я думал, что была бронь, мне даже бумажку выдали. Тогда я думал по-другому, что в Запорожье более безопасно», — рассказал боец ВСУ.

Позже к нему пришли сотрудники военкомата с повесткой. Пленный военнослужащий отметил, что попытался скрыться, но безуспешно. После прохождения общей военной подготовки его отправили в Польшу для обучения на курсах младших офицеров.

Он также рассказал, что во время боёв в Ольговском лесу в Кореневском районе Курской области оказался в частичном, а затем полном окружении вместе с другими бойцами. Пытаясь спастись бегством во время миномётного обстрела, мужчина получил ранение в руку и решил сдаться российским военным.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря в Донецкой Народной Республике семь украинских военных отдельной президентской бригады ВСУ сдались в плен Вооружённым силам России. Они сложили оружие в Великой Новосёлке, когда на их позиции вошли российские бойцы.

Насильно мобилизованный в ВСУ боец Руслан Сычевский ранее рассказал, что сдался в плен ВС РФ, чтобы воссоединиться со своей семьёй, живущей в Курске. Он добавил, что не собирается возвращаться на Украину. Воевать с Россией для него неприемлемо, подчеркнул пленный.