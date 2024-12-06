Москва, 6 декабря, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Успех лечебного процесса зависит именно от врача, от его клинического мышления, знаний и многих других человеческих и профессиональных качеств, а все протоколы, рекомендации, данные клинических исследований существуют для того, чтобы помогать врачу лечить больного, а не мешать, заявила врач-эндокринолог, президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ольга Демичева в своей статье на сайте СПЧ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

С 1 января 2025 года клинические рекомендации по лечению тех или иных заболеваний будут обязательными, об этом сообщили в Минздраве России. Как поясняют в министерстве, обязательность их применения — это основа качества медицинской помощи и серьёзный стимул к развитию системы здравоохранения.

Демичева отметила, что, когда соблюдение клинических рекомендаций становится требованием закона, важно помнить, что в лечебном процессе врач стоит выше клинических рекомендаций. Он лишь использует их, как инструмент в процессе оказания медицинской помощи человеку.

«Как совместить в лечебном деле полёт творческой мысли и строгие научные данные? Ответы на все эти вопросы кроются в сложнейшем человеческом факторе, имя которому — личность врача. Именно от врача, от его клинического мышления, знаний, умений, интуиции, ответственности и многих других человеческих и профессиональных качеств зависит успех лечебного процесса», — уточнила врач.

По словам Демичевой, главное, что должно понимать общество и что должны учитывать законотворцы, рассуждая о медицине — все дополнения нужны для того, чтобы помогать врачу, а не мешать.

«Все протоколы, рекомендации, данные клинических исследований существуют для того, чтобы помогать врачу лечить больного. Помогать, а не мешать. Потому что медицина — наука, изучающая лечение болезней, а врачевание — искусство, исцеляющее человека: как тело, так и душу больного «, — объяснила специалист.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Минздрав одобрил новые клинические рекомендации для кесарева сечения и естественных родов. Документ содержит действия доктора по диагностике, лечению, реабилитации и профилактике заболеваний, помогает принимать правильные решения и определяет показатели качества медицинской помощи. Кроме того, изменится порядок ведения наблюдения за роженицей.

Документ описывает действия доктора по диагностике, лечению, реабилитации и профилактике заболеваний, помогает принимать правильные решения и определяет показатели качества медицинской помощи. В частности, в документе уточняется, какое именно обезболивание и в каких дозах рекомендуется роженицам. Кроме того, изменится порядок ведения наблюдения за роженицей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав РФ провести разъяснительную работу с медицинскими организациями в регионах о порядке перехода на обязательные клинические рекомендации. Напряжение среди врачей нарастает, не реагировать на него нельзя, заявила спикер верхней палаты парламента.