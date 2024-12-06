Вильнюс, 6 декабря, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Попытки отменить в Литве русскую культуру неправильны, следует отделять культуру от политики, заявил новый министр культуры страны Шарунас Бирутис в интервью Литовскому агентству новостей.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

Он отметил, что русский и литовский народы были соседями тысячи лет и, вероятно, так будет и дальше. В Литве живёт много русских, они граждане своей страны и, скорее всего, лояльны Литве как своей родине, сказал министр.

«Поэтому накладывать сразу негативное клеймо на их национальность и культуру, я считаю, абсолютно неправильно, неадекватно, и политикам не следует так поступать», — сказал Бирутис.

По его словам, вопросы с выступлениями российских исполнителей в Литве нужно решать в индивидуальном порядке. Ряд артистов из России, например Филипп Киркоров, Наташа Королёва и Хабиб, признаны в стране нежелательными лицами, напомнили авторы.

Они также указали, что в начале 2024 года прежний министр культуры Литвы Симонас Кайрис предлагал ввести «ментальный карантин» от русской культуры. Кайрис заявлял, что Литве стоит отказаться от российских фильмов и другой творческой продукции, пока продолжается конфликт на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее не раз подчёркивал, что попытки Запада отменить русскую культуру не увенчались успехом. Несмотря на все запреты и санкции, искусство по-прежнему не знает границ, при этом будущее — за многолинейным развитием, отмечал глава государства.

В июне на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Путин указал, что Россия становится хранителем европейской культуры, которую в самой Европе убивают.