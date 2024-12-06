Москва, 6 декабря, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким академика Российской академии наук (РАН) Евгения Велихова, скончавшегося 5 декабря. Об этом 6 декабря сообщала пресс-служба Кремля, которая опубликовала соответствующую телеграмму российского лидера.

Алексей Никольский/РИА Новости Евгений Велихов

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем», — говорится в тексте документа.

Почетному президенту Курчатовского института было 89 лет. Путин назвал смерть Велихова невосполнимой потерей для страны и отечественной науки.

Глава государства отметил, что покойный был выдающимся учёным, новатором, подвижником, человеком, обладающим неограниченной творческой энергией. Кроме того, Путин напомнил, что Велихов обладал высочайшим профессионализмом и огромным опытом, а также решал такие задачи, которые соответствовали колоссальному масштабу его личности.

Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. Он окончил физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности «теоретическая физика». С 1961 года он работал в Институте атомной энергии имени Курчатова.

Велихов являлся одним из руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 2020 году его удостоили звания Герой Труда. Также Академик также был Героем Социалистического Труда, лауреатом Государственных премий СССР, Ленинской премии и Государственной премии РФ.