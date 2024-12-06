Рим, 6 декабря, 2024, 16:10 — ИА Регнум. После мирного урегулирования украинского конфликта возможны три сценария, среди которых раздел страны с частичным включением её в НАТО. Об этом пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно материалу, первый сценарий предполагает раздел Украины по «немецкой модели» (после Второй мировой войны территория Германии была разделена на зоны влияния между странами-победительницами), в результате чего подконтрольные Киеву территории будут приняты в НАТО.

По второму сценарию, который в издании сравнивают с ситуацией в Израиле, Украина не получит членства в альянсе, однако военная помощь со стороны Запада продолжится. Данный вариант развития событий в публикации назван дорогим и опасным, ведь в таком случае киевскому режиму будет поставляться оружие в больших объёмах, что сделает Киев весомой политической силой, превосходящей многие страны Европы по военной мощи.

Третьим сценарием, по мнению автора статьи, является привлечение миротворцев из не вовлечённых в конфликт стран, например Китая и Индии. Уточняется, что такой вариант наиболее близок позиции избранного президента США Дональда Трампа.

При этом авторы заключили, что прежде чем обсуждать все эти сценарии, необходимо добиться самого мирного урегулирования украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в Вашингтон, где провёл встречу с командой Трампа. Депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что команда Трампа сообщила Киеву, что не будет препятствовать поставкам оружия, обещанным действующим президентом США Джо Байденом. Однако киевский режим предупредили о несбыточности планов Зеленского по вступлению в НАТО, добавил депутат.

28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда была готова начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Глава государства также напомнил об условиях разрешения кризиса, среди которых вывод Киевом войск из российских регионов и отказ от планов вступить в НАТО.

Российский лидер также отмечал, что переговоры по Украине должны быть основаны на реальности. Путин заявлял, что Москва даже после начала СВО стремилась завершить конфликт мирным путём, но Киев этого не захотел. Россия пыталась урегулировать конфликт в Донбассе с 2014 года, напомнил глава государства.