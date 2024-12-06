Москва, 6 декабря, 2024, 15:39 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про зимних клещей, балет на льду, коварную шаурму и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Telegram-канал «Полярный доzор» Балерина Мариинки станцевала на льду озера Малый Вудъявр

Центральный федеральный округ

Невероятный конфуз случился в Москве: молодой человек порвал рот шаурмой! Дело было так: парень заказал в кафе самую большую шаурму и, как объяснял, при попытке скорее откусить кусок надорвал уголок рта. Он закричал, но к врачам обращаться не стал. Более того, по словам «Москвы на максималках», попросил завернуть оставшееся и ушел восвояси.

Странная история произошла и с пожилой москвичкой. «Москва сейчас» пишет: 80-летняя бабушка решила устроить стирку и не заметила, что в стиральной машинке сидит её кошка. Увидела, когда уже началась стирка. Сама вытащить не смогла, вызвала МЧС. Кошка осталась живой и даже не очень постиранной.

В Рязани придумали новый вариант экзотической свадьбы. Уже есть варианты сыграть свадьбу на ледовой арене или воздушном шаре. Весной можно будет провести свадьбу на сапах. «Ждем свадьбы на самокатах», — иронизирует «Рязанская сплетница».

Северо-Западный федеральный округ

В обычной жилой квартире на окраине Санкт-Петербурга нашли нелегальный зал с игровыми автоматами. «Ночной губернатор» удивляется наивности организаторов, которые полагали, что соседи не заметят трафик любителей азартных игр. К удовольствию соседей, «купчинский мини-Лас-Вегас» закрыли.

Экскурсии по Череповцу будет проводить корги. Раньше собака был простым талисманом городского туристско-информационного центра. Но ее решили повысить в должности. Весной корги начнет исполнять обязанности экскурсовода. «Страновед» уточняет: туристы будут гулять в сопровождении корги и слушать аудиогиды.

Хибинское озеро стало сценой для балетной партии. «Полярный дозор» рассказал, что на льду станцевала одна из балерин Мариинского театра. По словам балерины, она почувствовала себя словно на настоящем Лебедином озере: «Именно так мы себе представляем, когда выходим на сцену танцевать «Лебединое озеро».

Калининград снова привлёк внимание тем, что проведет необычное судебное разбирательство. «Балтийский форпост» передаёт, что на этот раз истец требует отменить запрет на посещение кинотеатров со своими едой и напитками. Вся страна теперь с нетерпением ждет решения.

Приволжский федеральный округ

Сюрреалистичной дракой отметился Оренбург. Двое мужчин побили третьего… протезом ноги. «Урал56» узнал, что побили крепко и «нанесли ему тяжкий вред здоровью». Откуда взялся протез, умалчивается. То ли принадлежал одному из участников драки, то ли просто попал под руку в квартире, где случилась потасовка.

В Саратовской области хорошие новости. «Саратовщина» отчиталась, что в пять раз здесь перевыполнили план по желудям! Дело в том, что здесь готовят семена для посадки новых лесов и собрали более десяти тонн желудей, а также несколько сотен килограммов других семян: сосны, ясеня и т.д.

Южный федеральный округ

220 каменных античных артефактов нашли в стене в Севастополе. Их во время Великой Отечественной войны, во время оккупации Крыма, использовали как строительный материал и выложили часть стены, скрепив бетонным раствором. ForPost пишет, что стена с артефактами находилась прямо рядом со зданием музея, но никому в голову не пришло искать в ней пропавшие вещи. Как уникальные памятники попали в кладку, непонятно.

В Краснодаре водитель машины-эвакуатора подъехал к парковке, не нашел свободного места и просто переставил мешающие ему машины… Разрешения он не спрашивал, передает «Краснодар и край». О последствиях не говорится.

Северо-Кавказский федеральный округ

Почти миллион рублей штрафов наездил житель Каспийска на «девятке». «Голос Дагестана» передаёт, что штрафов у молодого человека оказалось более четырехсот. Оплатить их он не мог. Машину забрали судебные приставы.

Уральский федеральный округ

В Ханты-Мансийске заметили нетривиальное соседство двух учреждений. На входе в поликлинику окружной больницы открылось ритуальное бюро. «Понимаю, деньги не пахнут, но какие-то нормы должны быть», — цитирует слова местного жителя «Ханты, деньги, нефтевышки».

В центре Екатеринбурга на уличном экране показали порноролик. «Новости Екатеринбурга» рассказали, что трансляцию на экране мог включить любой прохожий через интернет. Разработчики думали, что гости города будут смотреть на экранах прекрасное: сайты музеев, театров и других культурных учреждений. Но немного просчитались.

Там же, в Екатеринбурге на городском стадионе пришлось отлавливать огромного северного оленя. «Бажовский сказ» уточняет: северные олени здесь не водятся. Скорее всего, бедняга сбежал из какого-то питомника. Но как он попал на огороженный стадион? Загадка.

Сибирский федеральный округ

В Бийске лежат огромные снежные сугробы, однако клещи не дремлют. На днях ветеринарам пришлось извлекать пару десятков клещей с собаки. «Катунь 24» сообщает: собака, вероятно, поспала на сене, от тепла клещи проснулись и переползли на нее. Холод не помешал суровым сибирским клещам.

Две 90-летние жительницы Омской области дали отпор грабителю, который попытался вырвать у одной из них сумку. Затем сообщили полиции приметы нападавшего. Он уже задержан. «Легко отделался. Просто, по признанию самих пенсионерок, одна из них в силу возраста уже не очень хорошо ходит», — шутит «Сибирский панк» про сибирский характер. Или не шутит.

Дальневосточный федеральный округ

В Якутии и на Дальнем Востоке наступила «зимняя жара». Температуры превышают норму на 16–18 градусов: сейчас там примерно минус двадцать градусов. «Если бывает бабье лето, то почему бы не быть бабьей осени?» — интересуется «Икра в кальмара». Кроме того, слова «зимняя жара» просто красиво звучат.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 13 декабря.