Тбилиси, 6 декабря, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе 6 декабря заявил журналистам, что глава киевского режима Владимир Зеленский служит интересам чужой страны.

Инна Кукуджанова/ТАСС

Глава грузинской столицы отреагировал на введённые Украиной санкции против него, отметив, что Зеленский не принадлежит ни себе, ни своей родине, а служит интересам другой страны.

«Сегодня он не принадлежит себе, не принадлежит своей семье и, что самое сложное, не принадлежит Украине и украинскому народу. Это служит интересам другой страны. Я уверен, что очень скоро украинский народ всё поймет и проанализирует, какие процессы происходили, при чьей помощи, к сожалению, произошла та беда, которая сегодня происходит на Украине», — заявил он.

Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против 19 человек, включая основателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе и Каладзе.

Как передавало ИА Регнум, с конца ноября в грузинской столице активизировались протесты. Поводом стало объявление Кобахидзе о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос по поводу вступления в ЕС.

На Украине заявили, что власти Грузии якобы действуют в интересах российской стороны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили позднее поблагодарила главу киевского режима за введение санкций против руководителей страны.