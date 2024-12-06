Мэр Тбилиси заявил, что Зеленский не служит украинскому народу
Мэр Тбилиси: украинцы скоро поймут, что Зеленский служит интересам другой страны
Тбилиси, 6 декабря, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе 6 декабря заявил журналистам, что глава киевского режима Владимир Зеленский служит интересам чужой страны.
Глава грузинской столицы отреагировал на введённые Украиной санкции против него, отметив, что Зеленский не принадлежит ни себе, ни своей родине, а служит интересам другой страны.
«Сегодня он не принадлежит себе, не принадлежит своей семье и, что самое сложное, не принадлежит Украине и украинскому народу. Это служит интересам другой страны. Я уверен, что очень скоро украинский народ всё поймет и проанализирует, какие процессы происходили, при чьей помощи, к сожалению, произошла та беда, которая сегодня происходит на Украине», — заявил он.
Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против 19 человек, включая основателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе и Каладзе.
Как передавало ИА Регнум, с конца ноября в грузинской столице активизировались протесты. Поводом стало объявление Кобахидзе о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос по поводу вступления в ЕС.
На Украине заявили, что власти Грузии якобы действуют в интересах российской стороны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили позднее поблагодарила главу киевского режима за введение санкций против руководителей страны.