Минск, 6 декабря, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 6 декабря пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко в Москву на парад в честь 80-летия Победы в 2025 году.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

В ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске Путин сообщил, что белорусские военные также приглашены принять участие в параде.

И в России, и в Белоруссии чтут подвиг предков, плечом к плечу сражавшихся против нацизма, подчеркнул президент.

«Мы, безусловно, продолжим делать всё, чтобы и будущие поколения не забывали о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу. Мы ждём Александра Григорьевича (Лукашенко. — Прим. ред.) на юбилейных торжествах в Москве 9 мая. Пригласили также воинские расчёты из Белоруссии принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, согласно утверждённому правительством РФ плану подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в 2024–2025 годах пройдёт более 170 основных мероприятий, приуроченных к этой дате.

2 сентября Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Её вручат ветеранам войны, в том числе иностранцам, партизанам, труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

21 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в мае 2025 года посетит Москву вместе с президентом Сербии Александром Вучичем. Как рассказал Фицо, они с президентом Сербии договорились о совместной поездке в столицу России по случаю Дня Победы. Премьер Словакии заявил, что считает приглашение на парад Победы большой честью.