Москва, 6 декабря, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Представителей коллективного Запада корёжит от того, что обстановка в зоне украинского конфликта развивается не в их пользу, заявила журналистам 6 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Telegram/МИД России

Слышат западные политики и заявления российской стороны, сказала она.

«Конечно, все слышат и видят ситуацию «на земле» не в их пользу, крушение их мечтаний о нанесении стратегического поражения России. Поэтому их так и корёжит», — сказала дипломат.

Так она ответила на вопрос, услышат ли на Западе то, что сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров и Карлсон беседовали около полутора часов, они затронули темы о происхождении украинского кризиса, положении в зоне спецоперации, об отношениях России с США и избранным президентом Дональдом Трампом, ситуации в Сирии, испытании ракетной системы «Орешник», вероятности ядерной войны и другие. Интервью было опубликовано в ночь на 6 декабря.

Глава российского МИД заявил, в частности, что Москва готова вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине на основе принципов, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он напомнил, что эти договорённости были отвергнуты по инициативе экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. С тех пор прошло больше двух лет, нужно учитывать новые реалии на земле, добавил Лавров.