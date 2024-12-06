Минск, 6 декабря, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Гарантии безопасности между РФ и Белоруссией предполагают задействование всех сил, в том числе российского ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин 6 декабря на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

ИА Регнум

«Гарантии безопасности между Россией и Белоруссией предполагают использование всех сил, в том числе российского ядерного оружия», — сказал российский лидер.

Он уточнил, что стороны подпишут Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, в которое входят Россия и Белоруссия. Путин подчеркнул, что это соглашение надёжно защитит безопасность двух стран.

Президент РФ также указал на то, что интеграция России и Белоруссии приносит пользу гражданам обеих стран.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук уточнил, что Москва и Минск пересмотрели подходы к применению ядерного оружия в связи с появлением вооружений, разработанных на базе новейших технологий.

В апреле белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на территории его страны размещено тактическое, а не стратегическое российское ядерное оружие. В связи с этим, по словам главы государства, возмущение западных политиков по поводу ЯО в Белоруссии вызывает непонимание в Минске.

В мае Лукашенко отметил, что размещённое на белорусской территории ядерное оружие является элементом сдерживания, никто не собирается с ним наступать.