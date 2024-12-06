Минск, 6 декабря, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Безответственная политика западных стран на Украине приводит к обострению ситуации и подталкивает мир к глобальному конфликту, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.

Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Нашу особую озабоченность, естественно, вызывает положение дел в европейском регионе, в частности, конечно, на Украине. Страны Запада намеренно обостряют напряжённость. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию», — сказал российский лидер.

Глава государства уточнил, что эта безответственная западная политика подталкивает мир на грань глобального конфликта.

Как передавало ИА Регнум, Россия не начинала войну на Украине, а объявила о проведении специальной военной операции, для того чтобы защитить народ Донбасса, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров подчеркнул, что российская сторона не хочет «усугублять ситуацию». Но, поскольку для ударов по территории РФ ВСУ используют ракеты ATACMS и другое дальнобойное оружие, российские военные «вынуждены отправлять сигналы».

28 ноября бывший спецпомощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что Запад ведёт прямую войну против России, так как считает, что она не будет отвечать на его безответственные действия по поддержке Киева. Он также предупредил, что глупо и безрассудно ожидать, что РФ не станет реагировать на удары западными ракетами по её территории.