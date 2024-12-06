Браззавиль, 6 декабря, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Неизвестный вирус, который в Демократической Республике (ДР) Конго за две недели стал причиной гибели 143 человек, вызвал у жертв кровоизлияние в глаза. Заболевание имело симптомы гриппа. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью Lenta.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Обсуждая возможность упреждения вспышек эпидемии, эксперт рассказала, что у 143 заболевших в одном из бедных районов ДР Конго были определённые проявления болезни.

«У всех были симптомы, похожие на грипп, кровоизлияния в глазные яблоки и сильная головная боль. Число погибших очень велико», — отметила биолог.

Она также добавила, что до сих пор неизвестно, старый это был вирус или новый.

Как сообщало ИА Регнум, конголезские власти сообщили о смерти более 140 человек на юго-западе африканской страны от неизвестной болезни. Они добавили, что заболевшие умирают дома из-за отсутствия лечения. Лидер гражданского общества Сефориан Манзанса рассказал, что число заболевших продолжает увеличиваться, а сама болезнь чаще всего поражает женщин и детей.

4 декабря Конгресс США опубликовал отчёт, в котором законодатели сделали вывод о лабораторном происхождении коронавируса.Сообщается, что в Ухане располагалась исследовательская лаборатория SARS, у которой уже был опыт работы с вирусами при «недостаточном уровне биологической защиты».

Однако ещё в июне 2023 года Национальная разведка США представила отчёт расследования о причинах возникновения пандемии коронавируса. Специалисты не нашли подтверждений утечки SARS-CoV-2 при исследованиях в Ухане.