Минск, 6 декабря, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Промышленное сотрудничество России и Белоруссии выстраивается с акцентом на импортозамещение, заявил 6 декабря президент РФ Владимир Путин.

Владимир Смирнов/ТАСС

Взаимодействие Москвы и Минска в энергетической области углубляется, а создание единого рынка электроэнергии позволит снизить цены для конечных потребителей, отметил президент в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

«Углубляется взаимодействие в энергетике, продолжается процесс создания объединённых рынков нефти и газа, согласован и готов к подписанию сегодня договор о формировании единого электроэнергетического рынка. Это решение позволит снизить цены для конечных потребителей как в России, так и в Белоруссии», — заявил глава российского государства.

Несмотря на внешнее давление, Россия и Белоруссия оказывают друг другу подлинно союзническую поддержку, подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Кремля ранее сообщала, что в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства и двусторонней встречи Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко будет принят ряд конкретных решений по экономическим вопросам, в том числе по созданию объединённого рынка электроэнергии, противодействию незаконному импорту товаров, введению единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи.

Лукашенко ранее отмечал, что тема единого энергетического рынка — самый крупный вопрос в отношениях Минска и Москвы, требующий урегулирования. 29 июля Путин поручил подписать договор о формировании объединённого рынка электроэнергии Союзного государства.