Минск, 6 декабря, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Российско-белорусские отношения строятся на принципах дружбы и взаимного учёта интересов друг друга, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.

РИА Новости/Григорий Сысоев

«Главное, что российско-белорусские отношения союзничества, стратегического партнёрства выстраиваются на незыблемых принципах дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга», — сказал российский лидер.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин 6 декабря примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, а также проведёт отдельную встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры обсудят вопросы взаимодействия в оборонной сфере, в экономике и ряде других, отмечалось в сообщении.

Как анонсировали в Кремле, предметом особого внимания станет укрепление общего оборонного пространства. Ожидается подписание договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности и концепции безопасности Союзного государства.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря Путин одобрил проект договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что подписание документа — в интересах обеих сторон и Союзного государства в целом.