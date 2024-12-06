Минск, 6 декабря, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия выходят на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества в военной сфере, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко 6 декабря на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«С подписанием Концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного Договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере», — сказал он.

Президент Белоруссии также отметил, что намерение Москвы и Минска заключить Договор в сфере безопасности взбудоражило Запад.

Как сообщало ИА Регнум, заседание в Минске проводится по случаю 25-летия подписания Договора о создании Союзного государства. В нём участвуют Лукашенко и президент России Владимир Путин. На мероприятие в столицу Белоруссии также прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе заседания особое внимание решили уделить вопросам укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии. Его участники также примут целый ряд конкретных решений по вопросам создания объединённого рынка электроэнергии, противодействия незаконному импорту товаров, введения единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи.

В сентябре министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Минск планирует подписать с Москвой межгосударственный договор о гарантиях безопасности, где пропишут принцип использования обычного и ядерного вооружения.