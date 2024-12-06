Саров, Нижегородская область, 6 декабря, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Жителя Сарова, обвиняемого в убийстве двух пожилых людей, заключили под стражу, сообщает 6 декабря пресс-служба следственного управления СК России по Нижегородской области в Telegram-канале.

СУ СК России по Нижегородской области Подозреваемый в зале суда

«В городе Сарове Нижегородской области мужчина, обвиняемый в убийстве пенсионеров, заключён под стражу», — говорится в сообщении.

Об аресте просил следователь. По решению суда мужчина, которому инкриминируют двойное убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), проведёт в СИЗО два месяца.

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Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря в Сарове нашли убитыми 78-летнего мужчину и 77-летнюю женщину. Преступление было совершено в одной из квартир на первом этаже дома по проспекту Ленина. Предположительно, убийца вошёл в квартиру за сиделкой, которая пришла к инвалиду, после чего убил обоих. Женщину он обезглавил.

Полицейские задержали 29-летнего подозреваемого, когда он возвращался к месту преступления. Во время обыска у него нашли испачканную кровью одежду.

По информации источников, маньяк хотел забрать из квартиры отрубленную голову. Предположительно, мужчина страдает психическим заболеванием. Зачем он расправился с пожилыми людьми, задержанный объяснять отказался.