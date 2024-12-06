Минск, 6 декабря, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Товарооборот России и Белоруссии в 2024 году может достигнуть 60 млрд долларов, заявил 6 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Манзюк/ТАСС

«Белорусско-российский товарооборот также поступательно увеличивается. В прошлом году он достиг 55 млрд долларов, а в этом при условии сохранения текущих темпов роста мы выйдем примерно на 60 млрд долларов», — сказал Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

При этом президент Белоруссии предложил оценить, всё ли возможное сделали обе стороны, чтобы рост товарооборота был постоянным и не подвергался внешним колебаниям.

В ходе своего выступления Лукашенко также отметил, что, несмотря на давление Запада, и Россия, и Белоруссия в последние годы стали сильнее.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 4 ноября заявил, что Минск и Москва за 25 лет союзного строительства достигли ощутимых экономических результатов. Рост ВВП в России и Белоруссии превышает 4%, а взаимный товарооборот увеличился более чем на 8% к аналогичному периоду 2023 года, отметил он.

Президент России Владимир Путин 6 декабря примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, а также проведёт отдельную встречу с Лукашенко, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Лидеры обсудят вопросы взаимодействия в оборонной сфере, в экономике и ряде других, отмечалось в сообщении.