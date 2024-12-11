Москва, 11 декабря, 2024, 12:44 — ИА Регнум. 84% россиян заявили о том, что сегодня важно сохранять традиционные семейные ценности, поддерживать многодетность, культуру материнства и отцовства. Об этом свидетельствует исследование ВЦИОМ.

freepik.com

Во многом такой высокой оценке способствовало объявление 2024 года Годом семьи. Это стало важным шагом в укреплении института семьи в стране, так же как и меры поддержки национального проекта «Демография». И уже с 2025 года в стране стартует новый нацпроект «Семья», который охватит ещё больше самых важных аспектов для улучшения жизни россиян.

«Национальный проект «Семья», который стартует с 1 января 2025 года по поручению главы государства, фактически знаменует собой продолжение Года семьи. Год семьи не завершается. Его невозможно завершить, потому что семья — это то, что с нами всегда, это то, что является неотъемлемой частью нашей жизни. Связь поколений, пример многопоколенной семьи имеют очень серьёзное значение для воспитания, формирования отношения общества к решению наиважнейших для всех нас задач», — сказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Нацпроект «Семья» будет состоять из пяти федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Продолжат свою работу уже известные флагманские программы поддержки: материнский капитал ежегодно смогут получить 1,7 млн семей, единое пособие — 9,6 млн человек, семейную ипотеку — 1,5 млн семей с детьми. Также продолжится адресное строительство детских садов. Впервые в национальном проекте предусмотрена федеральная поддержка региональных программ рождаемости, а работающие родители, которые воспитывают двух и более детей, смогут оформить семейную налоговую выплату.

Напомним, что в текущем году был закреплен единый статус многодетных семей и особые меры социальной поддержки детей и родителей. Теперь этот статус присваивается бессрочно, если в семье растут три ребёнка и более. Родители получают удостоверение единого образца и могут пользоваться мерами социальной поддержки до тех пор, пока старшему ребёнку не исполнится 18 лет или 23 года, если он учится очно.

Например, в чувашском городе Канаше удостоверение многодетной семьи недавно получили супруги Васильевы. По нему они оформили дополнительную меру социальной поддержки — единовременную денежную выплату на приобретение школьной и спортивной формы для сына Дмитрия — он первоклассник. Их старшая дочь Виктория учится в местном педагогическом колледже, а дочь Дарья ещё ходит в детский сад.

«Очень радует, что государство предоставляет дополнительную помощь многодетным семьям. Также хочется отметить, что подача заявления через «Госуслуги» быстрая и удобная. Благодаря удостоверению мы сможем посещать учреждения культуры и физкультурно-спортивные организации на льготных условиях либо бесплатно», — говорят родители.

А многодетная семья Корниленко из Кулундинского района Алтайского края средства материнского капитала направила на улучшение жилищных условий.

«У меня трое прекрасных детей, благодаря которым всё и получилось! Федеральный и региональный материнский капитал мы направили на улучшение жилищных условий. Новый дом — светлый и уютный. В нем четыре просторные комнаты. Мы рады, что получили финансовую поддержку и смогли создать комфортные условия себе и детям», — говорит Валентина Корниленко.

Свой дом благодаря получению маткапитала появился и у многодетной семьи Андрея и Инны Кучеровых из краснодарского посёлка Ахтарский. Супруги воспитывают троих дочерей.

«Это большое подспорье для семей с детьми. Самостоятельно мы бы вряд ли решились начинать строительство. Но с господдержкой — совсем другое дело», — делится многодетная мама.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Демография» реализуется в России с 2019 года по решению президента Владимира Путина. Благодаря ему семьям с детьми и тем, кто только планирует прибавление, доступны различные меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Кроме того, нацпроект нацелен на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей. Эта работа будет продолжена в новом нацпроекте «Семья».