Канберра, 6 декабря, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Для болельщиков с российскими номерами заблокировали возможность покупки билетов на Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open), который состоится в январе 2025 года. Об этом сообщило 6 декабря издание «Чемпионат».

AP/TASS

«Если ввести в графу покупки +7, то система не даст сделать заказ, так как, по словам организаторов, в ней заблокирован регион, который использует этот телефонный код», — говорится в публикации.

Отмечается, что ограничение затронуло и болельщиков из Казахстана — телефонный код этой страны тоже начинается с +7. Казахские пользователи попросили разобраться с проблемой, но организаторы заявили, что не смогут помочь. В случае разблокировки, пояснили они, оплата билетов будет доступна российским пользователям.

Очередной турнир Australian Open пройдёт в Мельбурне с 12 по 26 января. В мужских соревнованиях ожидается выступление пяти россиян: Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Карена Хачанова, Романа Сафиуллина и Павла Котова. В женской сетке 12 российских теннисисток: Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченко, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Анна Блинкова, Вероника Кудерметова и Эрика Андреева.

Как сообщало ИА Регнум, звездой прошлого турнира пресс-служба Australian Open назвала 16-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву, которая разгромила шестую ракетку мира Онс Жабер и вышла в третий круг. Андреева, занимавшая 47-е место в мировом рейтинге, впервые обыграла соперницу из топовой десятки. В четвёртом раунде россиянка уступила победу Барборе Крейчиковой из Чехии.