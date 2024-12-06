Курск, 6 декабря, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Российские беспилотные летательные (БПЛА) «Князь Вандал Новгородский» подбили несколько американских боевых машин (БМП) Bradley («Брэдли») в Курской области, которые используются украинскими формированиями. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

кадр из видео

Авторы публикации также распространили кадры с моментами ударов по западной технике. Речь идёт о дронах, в которых связь осуществляется через оптоволоконный кабель, а не по радиоканалу.

Такая система имеет более высокую скорость передачи данных, и она устойчива к электромагнитным помехам. Вместе с тем эти дроны имеют ограничения по дальности полёта и местности, в условиях которой они могут использоваться.

Уточняется, что аппаратами управляли операторы группировки войск «Север» Вооружённых сил России. В сообщении также отмечается, что военным удалось обезвредить не менее четырёх Bradley, имеющих динамическую защиту BRAT.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября Минобороны России распространило кадры уничтожения очередной БМП Bradley украинских формирований в Харьковской области. Передвижение боевой машины пехоты российские выявили военные группировки войск «Север». После анализа полученных разведданных они приняли решение об ударе БМП.

в начале октября 2024 года стало известно, что Вооружённые сил России захватили под городом Угледаром в ДНР американскую «Брэдли», используемую ВСУ.

4 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на свою «прямую линию» на американской трофейной боевой машине пехоты (БМП) «Брэдли». Также на указанной технике на место мероприятия привезли украинских пленных.