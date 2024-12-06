Цюрих, Швейцария, 6 декабря, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) наложила трансферный бан на московский ЦСКА и подмосковные «Химки» сроком на три трансферных окна, то есть до лета 2026 года. Это указано на сайте федерации.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Согласно решению ФИФА, российским клубам запрещено будет регистрировать новых игроков. Обычно такие баны накладываются из-за каких-либо нарушений, в том числе финансовых.

Уточняется, что отсчёт трансферных банов для ЦСКА и «Химок» начался с 14 и 15 ноября соответственно.

Директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо объяснил наложение трансферного бана решением по делу нигерийца Чидеры Эджуке из нидерландского «Херенвена». В 2020 году он перешёл в ЦСКА, однако через два года генеральный директор нидерландского клуба заявил, что армейцы не выплатили всю сумму.

Вскоре представители нидерландского клуба обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) и ФИФА по данному вопросу. При этом в ЦСКА заявили, что эту сумму «Херенвену» обязан выплатить английский «Вест Хэм», который задолжал московскому клубу деньги за трансфер хорвата Николы Влашича.

По словам Брейдо, текущий трансферный бан является промежуточным этапом в борьбе за справедливость. Он уточнил, что такие же меры должны быть применены и к «Вест Хэму».

Генеральный директор «Химок» Николай Оленёв, в свою очередь, заявил, что запрет связан с переходом в подмосковную команду шведского полузащитника Бесарда Сабовича.

«После довольно продолжительного процесса рассмотрения дела международный суд встал на сторону футболиста. Вы знаете, сейчас банковские переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов. Юристы клуба в диалоге с представителями игрока, вопрос в процессе», — отметил он.

Однако, по словам Оленёва, представленная на сайте ФИФА информация не соответствует действительности, ведь какие-либо дополнительные санкции за исключением одного запрета, связанного с вышеописанной ситуацией, на клуб не накладывались.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре стало известно, что ЦСКА подписал контракт с известным боснийским футболистом Миралемом Пьяничем, выступавшим ранее за туринский «Ювентус» и каталонскую «Барселону». Босниец, играющий на позиции полузащитника, известен по выступлениям за «Рому» и «Ювентус» в Италии, а также за испанскую «Барселону». Последний сезон он провёл в ОАЭ. С июля этого года футболист находился в статусе свободного агента.

15 сентября подмосковный футбольный клуб «Химки» подписал контракт с воспитанником испанской «Барселоны» Алексом Корредерой. Ранее полузащитник выступал за испанский клуб «Тенерифе», проведя в сумме 118 матчей и отметившись тремя голами и шестью голевыми передачами. Стоимость трансфера 28-летнего испанского полузащитника, по неофициальным данным, составила 500 тыс. евро.