Москва, 6 декабря, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое взял у него американский журналист Такер Карлсон, услышали те, кто являются сторонниками нормализации отношений США с Россией, но поскольку ни Карлсон, ни избранный президент США Дональд Трамп не могут принимать каких-то решений до инаугурации 20 января, комментарий российского дипломата используется западным журналистом как подготовка информационного пространства для будущих переговоров, заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум.

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Карлсон опубликовал на своём сайте интервью с Лавровым, которое он взял у него пару дней назад. В ходе беседы затрагивались темы о происхождении украинского кризиса, положении в зоне спецоперации, отношениях с США и Трампом, ситуации в Сирии, испытании ракетной системы «Орешник», вероятности ядерной войны и другие вопросы. Дипломат уточнил, что Россия послала Западу сигнал запуском новой баллистической ракеты, и что Запад и НАТО должны понимать, что РФ готова использовать любые средства, чтобы не позволить военному блоку добиться успеха в нанесении стратегического поражения РФ. При этом Лавров подчеркнул, что российская сторона не думает о войне с США, которая может иметь ядерный характер.

«Это послание услышали те, которые, в принципе, и хотели услышать. Это сторонники нормализации отношений с Россией, но они не друзья России, они просто сторонники улучшения отношений, то есть такие прагматики-реалисты. Поэтому думать, что это интервью как-то всё поменяет, вряд ли приходится, потому что Такер Карлсон пока решений не принимает никаких, он просто журналист, занимается подготовкой информационного пространства»,— поделился мнением американист.

Эксперт считает, что нужно подождать конкретных реальных политических шагов Трампа, так как он до 20 января может ещё несколько раз передумать, как в отношении тех, кого он хочет назначить на ключевые посты в своём правительстве, так и в отношении плана по Украине.

«Карлсон занимается такой, как в своё время бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, челночной дипломатией. Журналист сейчас выступает в роли некоего модератора, формирует пространство, необходимое для переговорного процесса с Россией. В то время как администрация действующего президента США Джо Байдена создаёт основу для будущей администрации, создавая проблемы, двигаясь по линии эскалации на Украине. Если республиканец решит как-то эту эскалацию снизить, как-то начать переговорный процесс, то, следовательно, многие ястребы в Республиканской партии будут рассматривать вот эти шаги как измену, как слив американских национальных интересов и снова будут его сдерживать, потому что Республиканская партия не едина», — заявил американист.

По мнению эксперта, реакция в США на интервью Лаврова есть, и довольно серьёзная, так как количество просмотров исчисляется в миллионах, но вряд ли посланный Россией сигнал будет принят во внимание уходящей администрацией Джо Байдена, потому что они думают в другом контексте.

Глава российского МИД заявил о том, что мяч в контактах с Россией на стороне Трампа. Лавров также подчеркнул, что, как сказал президент России Владимир Путин, Москва открыта и всегда была открыта для контактов с нынешней администрацией.

«Шаг, во-первых, с точки зрения дипломатии, Запад должен проявить желание начать переговорный процесс. А во-вторых, если они хотят какой-то нормализации, то нужны реальные шаги навстречу с их стороны. Если вы хотите начать переговорный процесс, то надо хотя бы разобраться с дипломатической собственностью. Помните, когда наша собственность в Штатах была арестована? И насчёт санкционного режима, и так далее. А потом уже можно начать рассматривать конкретно конкретные кейсы»,— заключил Блохин.

В феврале Карлсон приезжал в Москву, чтобы взять интервью у российского президента. Журналист опубликовал запись интервью с президентом России на своём официальном сайте. Разговор длился чуть более двух часов. За это время журналист задал российскому лидеру около 60 прямых и уточняющих вопросов.

Также Карлсон опубликовал видеозапись беседы с Путиным на YouTube-канале. Примерно за семь часов с момента публикации количество просмотров интервью в социальной сети X превысило 60 млн.