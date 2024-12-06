Калуга, 6 декабря, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Прокуратура Калужской области проверит законность получения гражданства России у семьи Рашида, который в школьном туалете избил одноклассника за отказ уступить место за партой. Распоряжение об этом отдал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

кадр из видео

Глава Калужской области Владислав Шапша попросил прокуратуру региона проверить законность получения гражданства семьи мигранта из Таджикистана, где воспитывается 15-летний Рашид. 6 ноября подросток жестоко избил одноклассника Никиту в школьном туалете. Никита уже месяц находится на больничном и не посещает школу.

«Попросил прокуратуру региона в рамках проводимой ими проверки определить законность получения российского гражданства одного из участников драки и его семьи. Также прошу правоохранительные органы региона усилить профилактическую работу с молодежью и детьми из семей мигрантов», — заявил Владислав Шапша.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3933810" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Калуге учащийся из семьи мигрантов жестоко избил своего одноклассника

В настоящий момент правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента с избиением подростка в школьном туалете и устанавливают тяжесть нанесенных Никите травм.

Кроме того, правоохранительные органы также проверят правильность действий руководства школы и директора учебного заведения Антона Ковалёва, которые не стали сообщать об инциденте в полицию и решили урегулировать ситуацию без шума, внутри школы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Калуге 15-летний уроженец Таджикистана избил одноклассника в школьном туалете и попросил друзей снять это на видео. Причиной конфликта стало нежелание школьника уступить место за партой. В школе не стали сообщать об инциденте в полицию, но видео с избиением попало в соцсети. Происшествием заинтересовался Следственный комитет России.

При этом директор учебного заведения Антон Ковалёв в разговоре с журналистами заявил ИА Регнум, что в конфликте виноват сам пострадавший. Ковалёв сказал, что избитый школьник «сам же и спровоцировал это». Педагог также подчеркнул, что не будет отчислять начавшего драку школьника, даже несмотря на уголовное дело и проверку со стороны Следственного комитета.