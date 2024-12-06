Москва, 6 декабря, 2024, 14:09 — ИА Регнум. ВСУ за четыре месяца массированной атаки на Курскую область потеряли более 38 485 военных, сообщила 6 декабря пресс-служба Министерства обороны РФ.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

Кроме того, противник потерял сотни единиц техники и вооружений, в том числе 232 танка и 123 бронетранспортёра, сказано в сообщении.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 38 485 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортёра, 1230 боевых бронированных машин, 1092 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США (и иную технику. — Прим. ред.)», — отметила пресс-служба.

В минувшие сутки потери противника в Курской области превысили 250 человек, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Курской области близка к развязке. Ситуация будет нормализована, добавил Песков.

Британская корпорация Би-би-си ранее сообщила, что украинским военным приказали держать оборону в Курской области до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в январе 2025 года. Бойцы ВСУ рассказали, что не понимают смысла операции, которая, весьма вероятно, завершится для них смертью, отметили авторы.