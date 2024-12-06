Оренбург, 6 декабря, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Житель Оренбурга решил продать своего полуторагодовалого сына за 1,5 млн рублей, сотрудники полиции задержали его во время получения денег. Об инциденте 6 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

кадр из видео

По данным правоохранительных органов, отец из Оренбурга пытался совершить сделку по продаже сына. Нашёл желающего, вступил в переговоры и договорился о передаче денег.

«О готовящемся преступлении стало известно полицейским. Проверив поступившую информацию, они при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого во время получения денег», — говорится в заявлении Волк.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3933807" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Оренбурге мои коллеги из уголовного розыска предотвратили криминальную сделку

Следствие сообщает, что мать ребёнка на данный момент отбывает наказание в местах лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре прошлого года жительница ХМАО выносила ребёнка для другой женщины, продала его за 1 млн рублей после выписки из роддома, а потом обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело.