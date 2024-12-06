Минск, 6 декабря, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Ситуация в Курской области близка к развязке и обязательно будет нормализована. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 декабря журналистам.

РИА Новости/Сергей Бобылев

Представителя Кремля спросили, означает ли близость к развязке то, что председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назначен врио губернатора Курской области. Песков ответил утвердительно, отметив, что пока нельзя сказать, насколько разрешение ситуации близко.

«Эта развязка будет обязательно. Ситуация будет нормализована. Задачи надо решать уже сегодня», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря на встрече с Хинштейном президент России Владимир Путин предложил ему временно возглавить Курскую область вместо Алексея Смирнова, который покинул пост губернатора по собственному желанию. Глава государства пояснил, что регион нуждается в кризисном управлении, а после освобождения всех территорий от ВСУ там предстоит многое сделать.

Утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 5 декабря, ВСУ потеряли более 38,2 тыс. бойцов и 232 танка за время боевых действий на курском направлении.