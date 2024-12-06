Минск, 6 декабря, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон не будет участвовать в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон и Владимир Путин

«Нет, [Карлсон] не приедет», — сообщил представитель Кремля.

Песков в шутку добавил, что Карлсон может только прилететь.

Как передавало ИА Регнум, Песков ранее сообщил, что совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция российского лидера пройдут 19 декабря.

Представитель Кремля добавил, что на большую пресс-конференцию президента России приглашены представители иностранных средств массовой информации. По его словам, будут в основном те из иностранцев, кто работает в рамках действующей аккредитации на территории РФ, а также будет несколько СМИ западных стран.

Прямая линия и большая пресс-конференция президента России, которые состоялись 14 декабря 2023 года, продлились четыре часа и четыре минуты. Путин ответил на 67 вопросов. 26 вопросов задали жители страны в формате прямой линии, 33 вопроса было от представителей СМИ в ходе большой пресс-конференции. Вопросы в том числе задавали журналисты из Турции, Китая, США, Франции и Сербии.

4 декабря Карлсон заявил, что он записал в Москве интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он признался, что интервью получилось «абсолютно захватывающим». 5 декабря американский журналист попал в объективы видеокамер на выходе из отеля Four Seasons в Москве. Карлсон вышел из гостиницы в сопровождении нескольких человек.