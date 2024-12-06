Москва, 6 декабря, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Кремль привлечет ветеранов специальной военной операции к работе с гражданами перед прямой линией с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил журналистам 5 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Станислав Красильников

«К общению с гражданами с целью получения их вопросов мы привлечём наших ребят, которые вернулись из зоны проведения СВО», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что этим будут заниматься несколько человек.

Как сообщало ИА Регнум, прямая линия с президентом РФ состоится 19 декабря. Она будет совмещена с большой пресс-конференцией. Дмитрий Песков проинформировал, что Кремль откроет сбор вопросов к прямой линии в ночь на 8 декабря.

В прошлом году большая пресс-конференция и прямая линия прошли 14 декабря. Тогда Путин ответил на 26 вопросов от жителей страны и на 33 вопроса журналистов в течение четырёх часов и четырёх минут.

Заявления президента РФ вызвали большой интерес в мировых СМИ. Его цитировала пресса из стран Запада и Глобального Юга.