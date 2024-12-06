Москва, 6 декабря, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Ещё 20 тысяч собственников и руководителей бизнеса смогут повысить свою квалификацию, став участниками программы «Лидеры производительности». Они присоединятся к 10-тысячному сообществу управленцев, которые по национальному проекту «Производительность труда» меняют не только свои компании, но и экономику всей страны.

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«На уровне президента принято решение тиражировать этот успешный опыт в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Программа «Лидеры производительности» будет продолжена и расширена. Дополнительно более 20 тыс. руководителей предприятий смогут пройти повышение квалификации», — заявил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов по итогам выпускного 37-го потока программы.

«Лидеры производительности» — уникальная программа, основанная на лучших мировых компетенциях, необходимых руководителю в условиях динамических изменений для сохранения потенциала роста производительности труда.

Как отмечают эксперты, она стала особенно актуальной в условиях стремительно меняющегося мира. Так, она помогает постоянно совершенствовать навыки управления, развивать стратегическое мышление и быстро адаптироваться к новым вызовам.

В этом году программу «Лидеры производительности» освоили 797 управленцев из 79 регионов. Они прошли очный курс в Москве на площадке Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России (ВАВТ), на предприятиях в рамках стажировок и дистанционно.

«За годы реализации программы «Лидеры производительности» на базе ВАВТ накоплена огромная экспертиза в области развития производств. Более 1200 учебных проектов уже меняют экономику российских предприятий. На основе успешного опыта решения бизнес-задач формируется база знаний и лучших практик, которая доступна широкому кругу руководителей из разных отраслей», — отметила ректор ВАВТ Виттория Идрисова.

Например, ранее успешно прошел обучение глава Департамента продаж компании «Зиас Машинери» Алексей Евменчик.

«У нас есть всё для успешной, продуктивной работы. Совершить прорыв не позволяли зашоренность и множество мелких проблем. Участие в проекте «Лидеры производительности» позволило нам увидеть их, структурировать, а главное, понять, с чего начать, чтобы разорвать сложившийся порочный круг», — отметил он.

А участник 10-го потока директор по оптимизации производства «Технокомф СТ» Артём Бычков уверен, что лидером может стать тот, кто готов и способен к изменениям. И обучение на программе «Лидеры производительности» стало для него отправной точкой для дальнейшего развития предприятия.

Как сообщало ИА Регнум, мероприятия национального проекта «Производительность труда» продолжатся в новом нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика». На базе всех министерств будут развернуты отраслевые центры компетенций, которые разработают системные решения для повышения производительности труда во всех сферах экономики.

Продолжится и адресная поддержка федерального и региональных центров компетенций. Ее смогут получить сельскохозяйственные предприятия, обрабатывающие производства, компании строительной отрасли, ЖКХ, транспортной и туристической сферы.