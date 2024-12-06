Минск, 6 декабря, 2024, 13:39 — ИА Регнум. На большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина приглашены представители иностранных средств массовой информации. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Будут в основном те из иностранцев, кто работает в рамках действующей аккредитации на территории Российской Федерации», — уточнил представитель Кремля.

Он отметил, что на мероприятии будут и также будет несколько СМИ западных государств, в том числе из «недружественных стран».

Песков добавил, что совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция российского лидера пройдут 19 декабря.

Как передавало ИА Регнум, представитель Кремля 13 ноября сообщил, что большую пресс-конференцию Путина совместят с прямой линией. Он будет отвечать на вопросы во второй половине декабря.

21 ноября пресс-секретарь президента уточнил, что вопросы президенту России на прямой линии будут в том числе задавать иностранные журналисты. По его словам, Россия продолжает взаимодействовать с иностранными СМИ, так как глупо прекратить сотрудничать с теми, кто проявляет интерес к РФ.