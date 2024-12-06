Москва, 6 декабря, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Совмещённые прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдут 19 декабря, сообщил 6 декабря журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Так он ответил на просьбу подтвердить информацию о мероприятиях.

«Она действительно состоится 19 декабря. Это будет совмещенный формат», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году прямая линия и большая встреча президента с журналистами также были совмещены. Мероприятие состоялась 14 декабря и продлилось 4 часа и 4 минуты. Путин ответил на 26 вопросов от жителей страны и на 33 вопроса журналистов.

13 ноября 2024 года Песков проинформировал, что большую пресс-конференцию главы государства вновь совместят с прямой линией. 27 ноября представитель Кремля уточнил, что задать вопросы президенту в ходе прямой линии смогут в том числе иностранные журналисты. Он добавил, что Россия продолжает взаимодействовать с иностранными СМИ и было бы глупо отказывать в сотрудничестве тем, кто проявляет интерес к РФ.