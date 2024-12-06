Москва, 6 декабря, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Объём портфеля ответственного финансирования «Сбера» увеличился на 27% с начала года, до 3,7 трлн рублей. Как сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, интерес бизнеса вырос и к некредитным ESG-продуктам, объём продаж которых превысил 2,5 млрд рублей.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Доля малого и микробизнеса в некредитных ESG-продуктах увеличилась до 49%, тогда как в 2023 году около 90% выручки приходилось на крупный и средний бизнес, добавил он. Чаще всего такие продукты приобретали компании, занятые в пищевой промышленности, розничной торговле и сфере услуг.

«Мы поддерживаем развитие зелёной экономики в России, финансируя проекты в области устойчивого развития, включая зелёное строительство, социальные инициативы и повышение энергоэффективности», — сказал первый зампред правления банка. Он подчеркнул, что Сбербанк продолжает помогать бизнесу в вопросах, связанных с устойчивым развитием, предоставляем некредитные ESG-продукты.

«Сбер» стал одним из первых на рынке, кто автоматизировал процесс сбора и мониторинга ESG-данных, в том числе данных для расчётов парниковых газов. По словам Ведяхина, этот подход отвечает тренду в части ужесточения требований регуляторов к обязательному раскрытию нефинансовой отчётности публичными компаниями и рекомендациям по учёту ESG-рисков. Так, в текущем году «Сбер» впервые подготовил годовой отчёт с помощью автоматизированной системы «КОСМОС», а также пилотировал ежеквартальный сбор данных в рамках подготовки к МСФО.

«Объём продаж некредитных ESG-продуктов бизнесу превысил 2,5 млрд рублей. Впереди у нас новый проект: мы планируем стать центром компетенций в области зелёных технологий, создав «Лабораторию зелёных технологий», — добавил Ведяхин.

В ходе обновления «Стратегии-2026», нацеленной на трансформацию «Сбера» в человекоцентричную компанию, была также обновлена «Стратегия устойчивого развития» и утверждены стратегические приоритеты и климатические цели. В 2025 году «Сбер» планирует создать «Лабораторию зелёных технологий», в фокусе которой будет разработка цифровых решений, в том числе на базе искусственного интеллекта, работающих на благо человека и окружающей среды.