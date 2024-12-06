Тегеран, 6 декабря, 2024, 13:43 — ИА Регнум. МИД Ирана потребовал от Украины немедленно прекратить оказание поддержки террористическим группировкам в Сирии. Об этом говорится в заявлении ведомства.

ТАСС/Anas Alkharboutli/dpa

«Помощник министра и глава департамента Евразии Моджтаба Дамирчилу, указывая на некоторые сообщения о незаконной торговле оружием некоторыми украинскими чиновниками и поддержке этой страной террористических группировок в Сирии, назвал эти действия явным нарушением международных обязательств стран в отношении предотвращения и борьбы с терроризмом и потребовал немедленно прекратить их», — указано в заявлении.

Дамирчилу добавил, что действия Киева являются выражением аморальной политики и угрожают стабильности на Ближнем Востоке. Дипломат отметил, что альянс с террористами всегда угрожает мировой безопасности и способствует распространению насилия в мире.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов.

4 декабря американская газета NYT писала, что киевский режим оказывает поддержку террористам в Сирии, которые координируют свои действия против российских военных.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия решительно поддерживает усилия властей Сирии на фоне эскалации, в которой явно есть украинский след.