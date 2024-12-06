Москва, 6 декабря, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ предъявил заочные обвинения бывшему командующему Силами специальных операций ВСУ Григорию Галагану и экс-главе Службы внешней разведки Украины Владиславу Бухареву, которых считают причастными в зверствах в Донбассе. Об этом сообщили 6 декабря в пресс-службе российского ведомства.

«На основании полученных данных заочно обвинение предъявлено Григорию Галагану, в 2015–2022 гг. занимавшему должности заместителя начальника Центра специальных операций Службы безопасности Украины, а затем командующего Силами специальных операций Вооружённых сил Украины, а также Владиславу Бухареву, который в 2019 году занимал должность председателя Службы внешней разведки Украины, а затем первого заместителя председателя Службы безопасности Украины», — отмечается в сообщении в Telegrm-канале СК РФ.

По информации следователей, речь идёт об обстрелах Донбасса, в результате которых погибли или были ранены 190 человек, в том числе 12 детей. В СК считают, что Галаган и Бухарев участвовали в руководстве украинскими формированиями, которые атаковали территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

В Следственном комитете также уточнили, что в Мариуполе (ДНР) провёл оперативное совещание глава ведомства Александр Бастрыкин. Ему доложили о расследовании преступных действий киевского режима, а также о деятельности подразделений СК РФ в Херсонской, Запорожской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня Бастрыкин заявил, что следствие объявило в международный розыск 28 военачальников ВСУ различного уровня. Кроме того, глава ведомства отмечал, что 32 украинских военнослужащих получили в РФ пожизненное лишение свободы. Он также уточнял, что всего органами в суд было направлено 296 уголовных дел в отношении 458 представителей ВСУ и было вынесено 250 приговоров.

В середине июля Министерство внутренних дел России объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ генерал-майора Игоря Фёдорова. В рамках какой статьи УК РФ было принято такое решение, не указывалось.